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【PHANTOM AVENUE】 プレオープン日：6月5日 グランドオープン日：6月27日 所在地：〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本4丁目14-13 小江戸は、インドアサバイバルゲームフィールド「PHANTOM AVENUE / ファントムアベニュー」を6月27日にグランドオープンする（プレオープンは6月5日）。所在地は神奈川県相模原市緑区西橋