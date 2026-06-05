【POP UP PARADE マジアベーゼ 裸エプロンVer. L size】 受注期間：6月5日～7月1日 11月 発売予定 価格：8,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE マジアベーゼ 裸エプロンVer. L size」を11月に発売する。受注期間は7月1日まで。価格は8,800円。 本製品は、アニメ「魔法少女にあこがれて」より、裸エプロン姿の