【figma シルヴァ・バレルライン】 受注期間：6月5日～8月26日 2027年4月 発売予定 価格：13,800円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma シルヴァ・バレルライン」を2027年4月に発売する。受注期間は8月26日まで。価格は13,800円。 本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手掛けるオリジナル作品「バニース