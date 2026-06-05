今回はタイヤやホイールなど「足回りの洗車」の方法や注意点をご紹介します。 洗車のカギは実は足回り？ ボディの洗車が当たり前になったら、足回りも気になってきませんか？ 洗車をはじめたばかりのころは、ボディがどれだけ綺麗になるかばかりに注目しがち。でも実は、“ここ”をしっかり洗うだけで、クルマ全体の印象がぐっと引き締まるという場所があります。それは……タイヤやホイールなどの「足回り」です