世界中で注目を集める「ドバイチョコ」を、もっと楽しめる新しいスイーツとしてアレンジした「ザクとろドバイチョコケーキ」が、スナックミーから期間限定で登場します。濃厚なピスタチオの風味と、驚きのザクザク食感、とろける口どけを一度に味わえる贅沢なカップスイーツ。頑張った日のご褒美や特別なおうち時間にぴったりな、この夏注目のスイーツをご紹介します♡ ドバイチョコの魅力を