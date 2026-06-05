あべのハルカスの展望台「ハルカス300」は7月24日から11月29日（日）まで、人気テレビアニメ『名探偵コナン』放送30周年記念のコラボレーションイベントを開催する。【画像】「漢字表記が!!!」あべのハルカス＆名探偵コナンコラボイベントキービジュアルタイトルは「ハルカス300×名探偵コナン 衝空の晴天台（ハルカス）」。同イベントでは、『名探偵コナン』の、大阪・関西を舞台にした印象的なエピソードの振り返り展示や、