決勝点を喜ぶハリケーンズの選手たち＝4日（AP＝共同）北米プロアイスホッケーNHLの王者を決めるスタンリー・カップ決勝（7回戦制）は4日、米ノースカロライナ州ローリーで第2戦が行われ、東カンファレンスを制したハリケーンズが西覇者のゴールデンナイツに延長の末、4―3で競り勝って1勝1敗の五分に戻した。ジャービスが決勝点を挙げた。第3戦は6日（日本時間7日）にネバダ州ラスベガスで実施される。（共同）