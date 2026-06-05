ホンダオブザユーケーの「シビック」、ホンダの「LEGEND」において、燃料装置（低圧燃料ポンプ）の不具合によるリコールが発生しました。走行中にエンジンが停止して再始動できなくなる恐れがあるため、所有者はお手元の車両を早めにご確認ください。【画像】消費者庁公式Webサイトのリコール詳細対象台数は計3万6116台低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）に亀裂が生じて燃料により膨潤し、ポンプカバーと接触して作動不良を