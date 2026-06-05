言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、岩や土の状態、内に秘めた熱い思い、そして業務の形態という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□つ□□おた□□ごとヒント：岩や土の状態。そして、椅子を利用せずにずっと足を使っ