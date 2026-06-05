入門用「GRカート」2026年秋発売へ向けた新たな挑戦モータースポーツの敷居を下げ、より身近なものにするためにGAZOO Racingが開発を進めている入門用「GRカート」。2026年秋のデビューを目指し、車両の詳細な仕様や開発背景が公開されました。【画像ギャラリー】これが「GRカート」です（8枚）ファミリー向けのミニバンに積載可能なサイズや、維持の手間を省く工夫など、初心者が始めやすい環境づくりに焦点を当てていま