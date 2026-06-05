「ロックスター後継？」「新型オロチ？」SNSで予想合戦光岡自動車は2026年6月4日、2026年11月に正式発表を予定している新型車のティザー画像を公開しました。現時点では車名や車両カテゴリー、ベース車両の有無など詳細な情報は明らかにされていませんが、同社は「楽しくワクワクする『ミツオカらしさの原点』」を感じられるモデルになると説明しています。【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これがミツオカの新型「“2ドア”