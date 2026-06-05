映画『モンスターズ・インク』をテーマにした初のテーマランドが、米オーランドにあるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートのディズニー・ハリウッド・スタジオに誕生予定。今回、この新たなエリアのストーリーが明らかになった。【写真】『モンスターズ・インク』新エリアのイメージ図■“笑い声”が架け橋に『モンスターズ・インク』をテーマにしたテーマランドの名前は「モンストロポリス」。エリアの舞台は、映画の物