「マクドナルド」は、6月12日（金）から、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を、全国の店舗で発売する。【写真】ピーチ姫やヨッシーたちも大集合！ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」全12種一覧■全12種のおもちゃが集結今回登場するハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」