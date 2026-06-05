6月3日の「ローソンの日」にあわせて、コンビニ大手ローソンのスタッフなどが熊本城の清掃活動を行いました。 清掃活動には、県内各地のローソン39店舗から43人が参加しました。地域貢献活動の一環として初めて行われ、熊本城二の丸広場周辺に落ちている枝や木の葉、ゴミなどを拾い集めました。ローソンは今後も地域貢献活動を続けていきたいと話しています。