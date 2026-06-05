IBF世界フライ級選手権試合の前日計量＆会見が5日、試合会場の愛知国際展示場で行われ、王者の矢吹正道（33＝緑）が50・7キロ、挑戦者で同級3位のレネ・カリスト（31＝メキシコ）が50・5キロで計量を一発パスした。劇的な12回KO勝利を収めたフェリックス・アルバラード（ニカラグア）戦以来となる2度目の防衛戦。王者は「体格は十分と同じか、大きいのかな」と挑戦者の印象を口にして、「リングに上がったら、チャレンジャーの