米津玄師の「ピースサイン」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身10作目のミリオンポイントを達成。ソロアーティスト歴代1位の「合算シングルミリオンポイント達成作品数」記録を自己更新した。【動画】米津玄師「ピースサイン」MV同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。同作は、最新6月8日付で週間0.4万PT（4,257PT）を