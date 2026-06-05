「トランプ遊歩道」と呼ばれるのでしょうか。アメリカのトランプ大統領は、首都ワシントンの観光名所に遊歩道を整備すると明らかにしました。トランプ大統領「“トランプ遊歩道”と呼びたがっている人もいる。どう呼ぶかわからないが、美しいものになるだろう」トランプ大統領は4日、記者団に対しこのように述べ、首都ワシントン中心部に新たに遊歩道を整備する考えを示しました。遊歩道は、ホワイトハウスからほど近い観光名所の