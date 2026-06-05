プロ野球・ロッテは5日、山粼剛選手と支配下選手契約を結んだと発表しました。山粼選手は国学院大から2017年ドラフト3位で楽天へ入団。プロ8年目の2025年3月に「左膝自家骨軟骨柱移植術」の手術を受け、1軍2軍ともに出場がなくオフに戦力外に。その後、11月にロッテが育成で契約しました。ここまでファームで19試合に出場し、打率.309、1本塁打、4打点をマークしています。山粼選手は球団を通じて「拾っていただ