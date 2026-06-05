ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介(73)と女優芳本美代子(57)ダブル主演する舞台「喝采〜『イヴの総て』より〜」が10、11日に東京・豊洲シビックセンターホールで上演される。2人の舞台共演は14年ぶり。1990年（平2）の「阿国」、91年の「夏の夜の夢」、02年の「ジンジャーブレッド・レディ」、12年の「四谷怪談」次いで5回目だ。舞台の元となる映画「イヴの総て」は1951年（昭26）のアカデミー賞で作品賞など6部門で受賞。ブロー