私立恵比寿中学の公式X、公式サイトが5日に更新され、体調不良により休養していた中山莉子（25）が復帰することが発表された。Xでは「中山莉子ステージ復帰に関するお知らせ」と題し、「本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました」と報告した。今月6日