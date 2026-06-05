持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月3日、「のり弁当」「ほっともっとのごはん」が、「FOOD PROFESSIONAL AWARD」「ジャパン・フード・セレクション」「モンドセレクション」において高評価を獲得し、“三冠”を受賞したことを発表した。ほっともっと『のり弁当』『ほっともっとのごはん』が品評会で三冠受賞「のり弁当」「ほっともっとのごはん」が受賞したのは、2025年度の「FOOD PROFESSIONAL AWARD」の3つ星(最