テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが衣装ショットを公開した。５日までに自身のインスタグラムを更新した桝田アナは「『大下容子のワイド！スクランブル』衣装」と書き始め、「ブルーコーデシースルーのトップスに、ワイドパンツ顔色を明るくしてくれる鮮やかな色味でトップスの透け感が可愛いパンツはハイウエストで存在感も抜群」とつづると、鮮やかな青のトップスにやや薄めの青色のワイドパンツを合わせたコーディ