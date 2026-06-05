◆米女子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米女子オープン第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、吉田優利（エプソン）４バーディー、３ボギーの１アンダー７０で回り、トップと４打差の１４位でスタートした。前週のショップライトＬＰＧＡを今季初のトップ１０入りとなる９位で終え、調子は上向き。「今日は本当にすごく良かったと思う。スコア以上にショット