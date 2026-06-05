ファミリーレストランのジョイフルは6月16日15時より、夏限定フェア「ごちそうサマー」を開催する。定番人気ハンバーグ3種を楽しめるボリューム満点の一皿をはじめ、ふっくら香ばしいうなぎメニュー、暑い時期にぴったりの盛岡冷麺やビビンバ、さらに夏限定のフレッシュブルーベリーを使用したスイーツなど多彩なメニューをラインアップするという。夏限定フェア「ごちそうサマー」○定番人気ハンバーグが一度に楽しめる一皿やスタ