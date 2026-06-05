元乃木坂４６でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが、歌舞伎俳優の中村橋之助、元乃木坂４６の女優・能條愛未の挙式・披露宴での和服ショットを公開した。斎藤アナは５日までに自身のインスタグラムを更新。「愛未の披露宴の司会は、お着物を着用しました祖母の“汕頭”のピンク色のお着物。刺繍（ししゅう）がかわいい祖母が昔着ていた訪問着で、準備も手伝ってくれました」と記し、司会をつとめた披露宴で着用した着物