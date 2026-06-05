【モデルプレス＝2026/06/05】お笑いタレントのイモトアヤコが6月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。野菜たっぷりのメニュー4品が並ぶ夕飯の食卓の写真を公開し、話題となっている。【写真】「イッテQ」40歳タレント「バランス考えられてる」野菜たっぷりの夕食4品◆イモトアヤコ、彩り豊かな食卓披露イモトは「晩ごはん」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。きゅうりやハムが入ったポテトサラダ、ひき肉のそぼろと千切