アイドルからグラビアの世界へ。Gカップお姉さんのくびれ際立つ美ボディが、古い洋館で妖艶に解き放たれる！ ＜元アイドル、筋トレ美ボディで魅せる＞新海まき、デジタル写真集＆イメージ動画『耽美録（たんびろく）』6月5日発売！ 新海まき・デジタル写真集『耽美録』©写真：澤田錠／Eye Factory 株式会社Eye Factoryは、新グラビアレーベル「ファーストグラビア」より、