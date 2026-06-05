【春と紋々】 6月5日配信開始 【拡大画像へ】 めちゃコミックは6月5日、オリジナルコミックレーベル「comic fizzy（コミックフィジー）」より、マンガ・嶋伏ろう氏、原作・国井桂氏による新作コミック「春と紋々」の配信を開始した。 地上げ屋に奪われた喫茶店を取り戻すために、夜の世界に飛び込んだ主人公、神木心春。そんな彼女の前に、危険な雰囲気をまとった男、鬼崎誠