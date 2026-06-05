【第135話】 6月5日公開 □第135話「焼き鳥丼の流儀」を読む 【拡大画像へ】 双葉社は6月5日、塚原洋一氏（漫画）と臼井儀人氏（キャラクター原作）によるマンガ「野原ひろし 昼メシの流儀」第135話「焼き鳥丼の流儀」をwebアクションにて無料公開した。 今回は、会社の後輩・川口に焼き鳥丼を奢ることに。ヒロシは小言をいいつつも、先輩としての優しさをみせる。 なお、最新