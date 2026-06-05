◇東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第3日法大5―3慶大（2026年6月5日神宮）新人戦にあたるフレッシュトーナメントのブロック戦2試合が行われ、A組は法大が5―3で新人戦5連覇中だった慶大を下し、ブロックを1位で通過した。法大は9回に、PL学園出身でヤクルトで活躍した宮本慎也氏（55）の長男・恭佑投手（2年）が公式戦初登板し、1四球を与えるも無安打無失点で勝利に貢献した。父がスタンドで観戦する中での投