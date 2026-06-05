TCK特別区競馬組合は5日、8日の第4回大井競馬第1日目は3R（2歳（ア）（イ）新馬、1400メートル）が取りやめとなったため、レース数を12から11に変更し、それに伴い発走時刻を以下の通り変更すると発表した。なお開門時刻は従来通り13時50分。1RC3（五）1200メートル15時2分2R3歳選抜牝馬1200メートル15時35分3R2歳新馬1200メートル16時7分4R3歳（十二）（十三）1400メートル16時40分5R3歳（十二）（十