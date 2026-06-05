日本野球機構(NPB)は5日、悪天候の影響などで中止となっていた2試合の振替日を発表しました。台風6号の影響を受け、6月2日に開催予定だった阪神と西武(甲子園球場)、広島と日本ハム(マツダスタジアム)の試合は中止となっていました。▼追加となった日程6月16日(火) 阪神-西武 (甲子園球場)午後6時6月16日(火) 広島-日本ハム (マツダスタジアム)午後6時