右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復帰を目指す阪神・下村海翔投手が、5日のファーム・リーグ、オリックス戦に先発し、3イニングを無安打投球で無失点とした。3奪三振と、上々の仕上がりをアピールした。下村は初回、先頭打者の河野に対し、術後では自己最速となる153キロを計測した。その河野を空振り三振とすると、1死一塁では香月を投ゴロ併殺に仕留めた。実戦から離れる期間が長かったものの、フ