米俳優トム・クルーズ主演の大ヒット映画「トップガンマーヴェリック」（2022年）にバーテンダー役で出演していた俳優ジェームズ・ハンディさんが3日、米ロサンゼルス郊外ターザナの自宅で刺殺されたことが明らかになった。81歳だった。ロサンゼルス市警察が4日に発表したもので、通報を受けて駆け付けた警察官が自宅前庭で胸を刺されて意識不明の状態で倒れているハンディさんを発見したという。病院に搬送されたが、その後死亡