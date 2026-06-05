【サンキューピッチ 3アウトPOPUP】 6月5日開催 入場料：600円（※未就学児無料） ”入部テスト”というコンセプトであるため、ビジュアルは挑発的な表情で描き下ろされている 【拡大画像へ】 渋谷PARCO B1F「GALLERY X BY PARCO」にて、住吉九氏によるマンガ「サンキューピッチ」のポップアップショップ「サンキューピッチ 3アウトPOPUP」が6月5日より22日