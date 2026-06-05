blue-ing!で2回目の公開収録を迎えたヤーレンズ。目前に迫った北中米ワールドカップの話題になるはずが……。『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』は、お笑いコンビのヤーレンズがパーソナリティを務めるPodcast(ポッドキャスト)番組です。「サッカーは好きだけど、あまり詳しくない」「試合がテレビで流れていたらなんとなく見る」そんなカジュアルなサッカーファン層である学生や社会人