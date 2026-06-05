日本代表は現地時間4日、メキシコ・モンテレイ市内で北中米ワールドカップに向けた事前キャンプの活動2日目を行った。メンバーは25人が参加し、左脚に違和感のあるMF遠藤航は2日続けて練習を欠席。DF瀬古歩夢(ル・アーブル)もミニゲームから全体練習を離れ、2日連続で別メニューでの調整となった。また、この日はトレーニングパートナーとしてU-19日本代表のDF藤川虎三(福岡U-18)、FW新川志音(シントトロイデン)、FW神代慶人(フ