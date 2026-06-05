現地メディアやファンからの注目を一身に浴びている。メキシコ・モンテレイでW杯事前キャンプ中の日本代表MF久保建英(ソシエダ)が現地時間4日の練習後、報道陣の取材に対応。現地での熱い歓迎を「愛されている感じがする」と前向きに受け止めた。10歳から13歳までスペイン・バルセロナで過ごし、18歳で再びスペインに渡った久保は同じスペイン語圏のメキシコで大人気。ネイティブレベルにスペイン語を扱えるだけでなく、技術を