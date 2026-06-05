「冷静だったとは言いたくないけど、自分たちが何をすべきかは分かっている。僕らはとても結束の強いチームだと思う。お互いのことを信頼し、支え合い、ひたすら努力を続けるしかないと理解している。これはチームとしてのメンタリティの賜物なんだ」 そう語ったのは、ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソン。6月4日（現地時間3日、日付は以下同）に敵地フロストバンク・センターで