エディオンが後場下げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろに、ヤマダホールディングスと経営統合に関する基本合意書を締結したと正式発表したが、これを好材料視する動きは限定的のようだ。 ２７年１０月１日をメドに共同株式移転により持ち株会社を設立し、両社を統合会社の完全子会社とする方針で、詳細は今後検討及び協議する。実現すれば売上高は２兆５０００億円規模となり、スケールメリットによる仕