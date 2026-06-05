ハイレックスコーポレーションは後場下げに転じ、年初来安値を更新した。きょう正午ごろ、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の連結決算を発表。売上高が前回予想の２０１０億円に対し２０９１億７００万円（前年同期比３７．３％増）、営業利益が２３億５０００万円に対し２２億２６００万円（同５．０％減）、最終利益が３４９億円に対し３４８億５７００万円（前年同期は１７億７９