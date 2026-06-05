ＦＣＥが続伸している。午前中に、同社が提供するＡＩ搭載業務効率化ツール「ロボパットＡＩ」の導入企業数が、６月４日時点で２１００社を突破したと発表しており、好材料視されている。 「ロボパットＡＩ」は、プログラミングの知識が不要で、普段のパソコン操作の延長でロボットを作成・運用できることが特徴。同社によると、生成ＡＩ活用への関心が高まるなか、ＡＩ機能による利便性向上と活用定着支援が評価され