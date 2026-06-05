ＡｅｒｏＥｄｇｅが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、２４年１０月に発表した海外グローバル大手航空機関連メーカー向け商業用航空機関連部品の供給に関して、部品の量産を開始したと発表したことが好感されている。 同件は、海外グローバル大手航空機関連メーカーとの間で、２６年から３６年までを供給期間とする商業用航空機関連部品の長期供給契約を締結したもの。これに伴