日産化学は朝高後に軟化している。ＳＭＢＣ日興証券は４日、同社株の目標株価を７７００円から９０００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。「半導体材料銘柄」としての再評価が続くとみている。同社は半導体用リソグラフィー材料を手掛けており、２７年３月期には半導体材料が全社利益の２７％を構成する稼ぎ頭となると予想。ＡＩの浸透による恩恵を享受できているため、今後も高成長を続ける公