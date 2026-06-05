「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」５日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」１位となっている。 キオクシアは朝安後に切り返しプラス圏に浮上したものの、７万７０００円台では上値も重く、前日比小幅プラス圏でもみ合っている。前日の米国株市場では半導体・ソフトウェア設計のブロードコム＜AVGO＞が決算発表を嫌気され１２．６％安と急落したほか、メモ