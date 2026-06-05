ベリテが反発している。この日発表の５月度売上高速報で、既存店売上高が前年同月比１４．２％増と２ケタ増となり、１１カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客単価が同１２．１％増となったことが牽引した。また、４月は前年割れとなった客数も同１．８％増と増加に転じた。 出所：MINKABU PRESS