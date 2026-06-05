本日6月5日19時より、『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルが放送。今回は『それスノ』版『未成年の主張』第5弾と『立入禁止企画』第7弾がオンエアされる。 （関連：【画像あり】向井康二＆ラウールが埼玉県の学校を訪問、『それスノ』2時間SPの場面カット） 『未成年の主張』第5弾では、向井康二とラウールが埼玉県の西武台高等学校、西武台新座中学校を訪問。校舎の屋上から生徒たちが思いの丈を