2026年6月27日（土）・28日（日）、東武鉄道をはじめとする鉄道4社の連携により、SL大樹「土津（はにつ）」が東武鉄道・下今市駅からJR・会津若松駅間での特別運行を実施します。旧国鉄会津線でのSL運行は1974年以来、実に52年ぶり！ 本列車の乗車チケットはすでに満席となるほどの人気ぶりですが、6月5日（金）14:00より、会津田島駅で開催する「特別撮影イベント」の受付を開始します。 今回は本番に先駆け、6月4日に行われた下