Jリーグは5日、今月13日に国立競技場で開催する「JリーグオールスターDAZNカップ」がDAZNで無料ライブ配信されることを発表した。当日は全試合のほかオープニングセレモニー、決勝前セレモニー、表彰式、アフターマッチセレモニーなども無料ライブ配信される。Jリーグは「会場にお越しいただく皆さまはもちろん、全国のファン・サポーターの皆さまにも、DAZNでの無料ライブ配信を通じて、17年ぶりのオールスターをお楽しみいた