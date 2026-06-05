松本山雅FCは5日、石崎信弘監督が契約を更新して来季も指揮することを発表した。石崎監督は今季から松本を率いており、J2・J3EAST-Bでは7位。プレーオフラウンド第1戦は勝利したため、6日に25位決定戦の奈良クラブ戦を行う。契約更新に際して以下のようにコメントしている。「このクラブをもっと強くする。その覚悟を胸に、来シーズンも監督をする決断をしました。悔しさも、苦しさも、すべて力に変えて戦います。選手、スタッ